Яновский положительно оценил переизбрание Дворковича на пост президента ФИДЕ

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал победу соотечественника, Аркадия Дворковича, на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.

«Это положительная новость. Аркадий Дворкович — один из лучших организаторов. Человек очень высоко профессиональный. Как мне кажется, положительная новость для развития шахмат во всём мире.

Думаю, здесь основную роль играли не политические факторы, а профессиональные качества. Его соперником был молодой гроссмейстер, который не имеет никакого опыта в организации мероприятий и управлении крупной международной федерацией.

В случае избрания это был бы его первый опыт. Сложно всерьёз рассчитывать, что он справился бы с этой задачей. Поэтому решение делегатов на съезде было продиктовано именно сравнением организационного опыта и способностей, которые Дворкович не раз демонстрировал, а у его соперник этого опыта вообще не имеется. Эти факторы были решающими, а не политические», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.