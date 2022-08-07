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Яновский положительно оценил переизбрание Дворковича на пост президента ФИДЕ

Яновский положительно оценил переизбрание Дворковича на пост президента ФИДЕ
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Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал победу соотечественника, Аркадия Дворковича, на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.

«Это положительная новость. Аркадий Дворкович — один из лучших организаторов. Человек очень высоко профессиональный. Как мне кажется, положительная новость для развития шахмат во всём мире.

Думаю, здесь основную роль играли не политические факторы, а профессиональные качества. Его соперником был молодой гроссмейстер, который не имеет никакого опыта в организации мероприятий и управлении крупной международной федерацией.

В случае избрания это был бы его первый опыт. Сложно всерьёз рассчитывать, что он справился бы с этой задачей. Поэтому решение делегатов на съезде было продиктовано именно сравнением организационного опыта и способностей, которые Дворкович не раз демонстрировал, а у его соперник этого опыта вообще не имеется. Эти факторы были решающими, а не политические», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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