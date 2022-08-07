Казахстан спустя 17 лет завоевал 2-ю в истории медаль на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Представитель сборной Казахстана завоевал вторую в историю страны медаль с чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

Бронзовую медаль на проходящем ЧМ-2022 в Канаде завоевал Виктор Степанов в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. В финальной гонке он преодолел дистанцию за 39,44 секунды. Чемпионом мира в данной дисциплине стал поляк Олексий Колядыч, вторым финишировал немец Нико Пикерт.

Примечательно, что единственный раз до этого момента представитель сборной Казахстана поднимался на пьедестал почёта на ЧМ по гребле на каноэ и байдарках 17 лет назад.

ЧМ-2022 прошёл на озере Банук (Канада) с 3 по 7 августа. Россияне на данный турнир не были допущены согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).