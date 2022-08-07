В Кремле назвали значимой победой переизбрание Дворковича президентом ФИДЕ

Пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков прокомментировал переизбрание россиянина Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа. Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель ФИДЕ подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично. Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», — цитирует Пескова ТАСС.

За пост главы ФИДЕ с Дворковичем конкурировал лишь украинец Андрей Баришполец. По итогам голосования первый набрал 157 голосов, а второй – 16. Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.