В Кремле назвали значимой победой переизбрание Дворковича президентом ФИДЕ

Пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков прокомментировал переизбрание россиянина Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа. Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель ФИДЕ подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично. Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», — цитирует Пескова ТАСС.
За пост главы ФИДЕ с Дворковичем конкурировал лишь украинец Андрей Баришполец. По итогам голосования первый набрал 157 голосов, а второй – 16. Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.
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