В ФШР не исключили проведение матча за шахматную корону с участием Непомнящего в России

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов ответил на вопрос, будут ли сняты ограничения с российских шахматистов после переизбрания Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), и оценил вероятность проведения матча за шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем на территории России.

«Надеемся, что данный вопрос будет рассмотрен завтра на заседании Генеральной Ассамблеи ФИДЕ, и наши национальные сборные вновь будут допущены к участию в международных соревнованиях. Вопрос этот многоступенчатый. В первую очередь мы хотим, чтобы в соревнования вернули наших шахматистов с ограниченными возможностями здоровья, потом ветеранов, потом детей и, наконец, наши национальные сборные.

Второй пункт – снятие ограничений с нашей федерации на проведение международных соревнований в России. В этом случае у нас будет шанс провести матч на первенство мира (полностью или частично) между Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Может быть, в Третьяковской галерее, как 10 лет назад. В этом случае призовой фонд мы сумеем обеспечить: как говорится, купечество поможет!» — приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.