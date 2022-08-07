«Шахматы должны быть вне политики». В Госдуме призвали снять санкции с шахматистов

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал итоги выборов на пост президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ), в результате которых россиянин Аркадий Дворкович был переизбран главой организации.



«Избрание на новый срок — большая честь. Но в нынешних условиях — это и повышенная ответственность. Аркадию Дворковичу после переизбрания нужно дистанцироваться от политики и убрать её из мировых шахмат. Помимо этого, Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции, а в конце года вернуть флаг и гимн. Шахматы должны быть вне политики», — цитирует Свищёва Metaratings.



Напомним, ФИДЕ из-за ситуации на Украине отстранила российских шахматистов от участия в командных турнирах под эгидой организации.

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