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Сборная России завоевала 14 медалей в заключительный день ЧМ по городошному спорту

Сборная России завоевала 14 медалей в заключительный день ЧМ по городошному спорту
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Сборная России сегодня, 7 августа, завоевала 14 медалей в заключительный день чемпионата мира по городошному спорту, который проходит в Приозёрске (Россия).

В личных соревнованиях у женщин в дисциплине «городки финские» весь пьедестал заняли спортсменки из России. Победу одержала Жанна Акрымова, серебро — у Нины Елисеевой, третье место заняла Жанна Тикканен. В аналогичной дисциплине у мужчин не было равных россиянину Юрию Кротову, серебряную медаль завоевал его соотечественник — Максим Духанин, бронза — у Геннадия Сушко из Беларуси.

В дисциплине «городки европейские» в личных женских соревнованиях первое место заняла россиянка Дарья Богданова, на второй строчке расположилась Жанна Акрымова, бронза — у Татьяны Первушин из Германии. У мужчин в этой же дисциплине «российский пьедестал»: золото у Владимира Тихомирова, серебро — у Антона Евтушенко, бронза досталась Владимиру Полякову.

Результаты командного турнира по классическим городкам у женщин:

1. Россия (первая команда)
2. Беларусь
3. Россия (вторая команда)

Результаты командного турнира по классическим городкам у мужчин:

1. Россия (вторая команда)
2. Россия (первая команда)
3. Беларусь

В чемпионате мира принимали участие сборные России, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, а также команда Международной федерации городошного спорта.

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