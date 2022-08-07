Сборная России завоевала 14 медалей в заключительный день ЧМ по городошному спорту

Сборная России сегодня, 7 августа, завоевала 14 медалей в заключительный день чемпионата мира по городошному спорту, который проходит в Приозёрске (Россия).
В личных соревнованиях у женщин в дисциплине «городки финские» весь пьедестал заняли спортсменки из России. Победу одержала Жанна Акрымова, серебро — у Нины Елисеевой, третье место заняла Жанна Тикканен. В аналогичной дисциплине у мужчин не было равных россиянину Юрию Кротову, серебряную медаль завоевал его соотечественник — Максим Духанин, бронза — у Геннадия Сушко из Беларуси.
В дисциплине «городки европейские» в личных женских соревнованиях первое место заняла россиянка Дарья Богданова, на второй строчке расположилась Жанна Акрымова, бронза — у Татьяны Первушин из Германии. У мужчин в этой же дисциплине «российский пьедестал»: золото у Владимира Тихомирова, серебро — у Антона Евтушенко, бронза досталась Владимиру Полякову.
Результаты командного турнира по классическим городкам у женщин:
1. Россия (первая команда)
2. Беларусь
3. Россия (вторая команда)
Результаты командного турнира по классическим городкам у мужчин:
1. Россия (вторая команда)
2. Россия (первая команда)
3. Беларусь
В чемпионате мира принимали участие сборные России, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, а также команда Международной федерации городошного спорта.
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