Сборная России завоевала 14 медалей в заключительный день ЧМ по городошному спорту

Сборная России сегодня, 7 августа, завоевала 14 медалей в заключительный день чемпионата мира по городошному спорту, который проходит в Приозёрске (Россия).



В личных соревнованиях у женщин в дисциплине «городки финские» весь пьедестал заняли спортсменки из России. Победу одержала Жанна Акрымова, серебро — у Нины Елисеевой, третье место заняла Жанна Тикканен. В аналогичной дисциплине у мужчин не было равных россиянину Юрию Кротову, серебряную медаль завоевал его соотечественник — Максим Духанин, бронза — у Геннадия Сушко из Беларуси.



В дисциплине «городки европейские» в личных женских соревнованиях первое место заняла россиянка Дарья Богданова, на второй строчке расположилась Жанна Акрымова, бронза — у Татьяны Первушин из Германии. У мужчин в этой же дисциплине «российский пьедестал»: золото у Владимира Тихомирова, серебро — у Антона Евтушенко, бронза досталась Владимиру Полякову.



Результаты командного турнира по классическим городкам у женщин:

1. Россия (первая команда)

2. Беларусь

3. Россия (вторая команда)

Результаты командного турнира по классическим городкам у мужчин:

1. Россия (вторая команда)

2. Россия (первая команда)

3. Беларусь

В чемпионате мира принимали участие сборные России, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, а также команда Международной федерации городошного спорта.