Фан «Локо» поддерживал команду в халате, спартаковцы устроили перформанс. Фото пляжного ЧР

7 августа в Москве на стадионе «Центр пляжных видов спорта «Динамо» состоялся очередной тур предварительного этапа чемпионата России по пляжному футболу.

За тур до окончания предварительного этапа чемпионата России по пляжному футболу определился последний участник Суперфинала.



В матче 13-го тура самарские «Крылья Советов» обыграли московское «Строгино» со счётом 3:2. Забитыми мячами в составе победителей отметились Сергей Турзанов, Кирилл Филиппов и Валентин Михайлов. У строгинцев дубль оформил Артём Перьков.



Благодаря этой победе «Крылья Советов» набрали 12 очков за 13 туров и обеспечили себе место в Суперфинале чемпионата России.



Ранее участниками Суперфинала стали «Кристалл», «Локомотив», «Спартак», «Дельта» и ЦСКА. Суперфинал пройдёт с 19 по 21 августа в Санкт-Петербурге.

Лучшие кадры с чемпионата России по пляжному футболу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.