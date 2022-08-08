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Анатолий Карпов отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ

Анатолий Карпов отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ
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12-й чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов прокомментировал победу своего соотечественника Аркадия Дворковича на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.

«Дворкович (в первый срок. — Прим. «Чемпионата») пошёл на поводу у нездоровых людей и допустил политику в шахматы. Теперь он должен на конгрессе провести решение, что шахматы должны быть вне политики, как изначально и было. И все спортивные традиции изначально были апробированы в шахматах», — приводит слова Карпова ТАСС.

За пост главы ФИДЕ с Дворковичем конкурировал лишь украинец Андрей Баришполец. По итогам голосования первый набрал 157 голосов, а второй – 16.

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