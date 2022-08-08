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Глава ФШР ответил на вопрос, может ли в России появиться свой Магнус Карлсен

Глава ФШР ответил на вопрос, может ли в России появиться свой Магнус Карлсен
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов ответил на вопрос, может ли в России появиться шахматист уровня Магнуса Карлсена, который на протяжении долгого времени возглавляет мировой рейтинг. Карлсен — 16-й чемпион мира, он удерживает это звание с 2013 года.

«Трудно сказать. Карлсен появился во льдах — в Норвегии, где шахматы не были популярными. Появление подобного шахматного гения предсказать невозможно», — приводит слова Филатова «Газета.ру».

Напомним, ранее Магнус Карлсен отказался от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов. Вследствие этого соперником Непомнящего станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире.

«Карлсен хочет больше денег». Норвежский чемпион мира ещё может сыграть матч за титул «Карлсен хочет больше денег». Норвежский чемпион мира ещё может сыграть матч за титул

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:

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