Глава ФШР ответил на вопрос, может ли в России появиться свой Магнус Карлсен

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов ответил на вопрос, может ли в России появиться шахматист уровня Магнуса Карлсена, который на протяжении долгого времени возглавляет мировой рейтинг. Карлсен — 16-й чемпион мира, он удерживает это звание с 2013 года.
«Трудно сказать. Карлсен появился во льдах — в Норвегии, где шахматы не были популярными. Появление подобного шахматного гения предсказать невозможно», — приводит слова Филатова «Газета.ру».
Напомним, ранее Магнус Карлсен отказался от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов. Вследствие этого соперником Непомнящего станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире.
Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:
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