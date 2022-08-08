Президент ФШР высказался о зарплате шахматного тренера в России

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что один из критериев, по которым отслеживается эффективность деятельности организации, — зарплата шахматного тренера.

«Моя задача как главы ФШР — популяризировать наш вид спорта, и у нас есть несколько критериев, по которым мы отслеживаем эффективность нашей работы. Один из критериев — это зарплата шахматного тренера. Если она растёт, если она сопоставима с уровнем репетитора по математике и английскому языку, а то и выше, то это значит, что популярность шахмат растёт.

Второй критерий — это те медали, которые завоёвывают шахматисты для нашей страны на разных соревнованиях. На детских чемпионатах, на юношеских, на турнирах для игроков с ограниченными возможностями и, конечно, на турнирах, где играет национальная сборная страны», — цитирует Филатова «Газета.ру».

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