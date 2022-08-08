Накануне в яхт-клубе Санкт-Петербурга определились победители Кубка России — 2022 в олимпийских классах яхт. Гонки проходили со 2 по 7 августа на акватории Финского залива.



«Необычный получился этап. Жаркий по накалу и по погоде. Из-за отсутствия ветра гонщики по три дня сидели и ждали. Но всё-таки с ураганом, который поднялся, мы нагнали нашу программу и закончили на позитиве. Мы выполнили все задачи на всех дистанциях, и думаю, что гонщики остались довольны», — заявил главный судья соревнований Владимир Комель.



«Соревнования получились сложными, потому что три дня были абсолютно безветренными. Участники ждали, а ожидание — это всегда сложно, потому что ты должен быть настроен, что вот-вот дадут старт. Было очень здорово, что приехали ребята из Беларуси и составили конкуренцию», — сказала победительница Кубка России в классе «Лазер-радиал» Александра Лукоянова.



Отметим, что в регате приняли участие 176 гонщиков из 14 регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Выборгского района, Краснодарского края, Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Крыма, Севастополя, Приморского края, Ростовской, Калининградской, Самарской и Саратовской областей. В отдельном зачёте «Кубок Содружества» выступали спортсмены Республики Беларусь. Гонки проходили на трёх дистанциях: жёлтой, где гонки проходили в классах «470 смешанный», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал»; зелёной — 49er, 49er FX, «Накра-17», и красной — парусная доска IQFoil (мужская и женская дисциплины).