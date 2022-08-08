Англичанок лишили золота в эстафете 4x400 на Играх Содружества. Они долго отмечали победу

Английский квартет, состоящий из Джесси Найт, Виктории Охуруогу, Джоди Уильямс и Амы Пипи, был дисквалифицирован после женской эстафеты 4х400 м на Играх Содружества, которые проходят с 28 июля по 8 августа в Бирмингеме (Англия).



Сначала Джесси Найт привела команду к захватывающей победе, удержав отрыв от Канады всего в одну сотую секунды. Англия была занесена в список победителей и праздновала золотую медаль, однако позже судьи пересмотрели момент, заметили, что нога Джоди Уильямс вышла за пределы полосы при передаче эстафеты Охуруогу, и дисквалифицировали команду. Англия подала апелляцию на этот вердикт, но она была отклонена.



Таким образом, Канада завоевала золото, Ямайка — серебро, а Шотландия — бронзу.