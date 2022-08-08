Англичанок лишили золота в эстафете 4x400 на Играх Содружества. Они долго отмечали победу
Поделиться
Английский квартет, состоящий из Джесси Найт, Виктории Охуруогу, Джоди Уильямс и Амы Пипи, был дисквалифицирован после женской эстафеты 4х400 м на Играх Содружества, которые проходят с 28 июля по 8 августа в Бирмингеме (Англия).
Сначала Джесси Найт привела команду к захватывающей победе, удержав отрыв от Канады всего в одну сотую секунды. Англия была занесена в список победителей и праздновала золотую медаль, однако позже судьи пересмотрели момент, заметили, что нога Джоди Уильямс вышла за пределы полосы при передаче эстафеты Охуруогу, и дисквалифицировали команду. Англия подала апелляцию на этот вердикт, но она была отклонена.
Таким образом, Канада завоевала золото, Ямайка — серебро, а Шотландия — бронзу.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
15:03
-
15:00
-
14:44
-
14:04
-
14:00
-
13:56
-
13:54
-
13:18
-
13:12
-
12:16
-
11:44
-
09:30
-
09:17
-
08:14
- 7 августа 2022
-
21:45
-
21:20
-
19:00
-
18:44
-
15:27
-
14:18
-
13:53
-
12:43
-
12:38
-
12:33
-
12:00
-
11:11
-
10:05
-
00:42
- 6 августа 2022
-
21:20
-
19:45
-
19:26
-
19:05
-
17:46
-
17:03
-
16:35
Партнерский контент