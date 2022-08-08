«Пока ещё держусь». Чемпионка России в спринте заявила о желании уйти из лёгкой атлетики
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Чемпионка России в спринте 25-летняя Кристина Макаренко ответила на вопросы о продолжении спортивной карьеры и о ситуации в лёгкой атлетике.
«Сейчас, конечно, в связи со всей ситуацией, которая происходит в спорте, особенно в лёгкой атлетике последние семь лет, уже очень много мыслей о том, что, возможно, стоит заниматься чем-то другим. Но пока ещё держусь», — заявила Кристина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Напомним, на минувшем чемпионате страны в Чебоксарах Макаренко выиграла очередное золото, несмотря на серьёзнейшую травму, полученную незадолго до соревнований. Последние пять лет Макаренко стабильно занимала первые места на российских стартах.
Полное интервью с Кристиной Макаренко читайте на «Чемпионате».
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