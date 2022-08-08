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«Я просто рыдала». Чемпионка России Макаренко рассказала, как получала нейтральный статус

«Я просто рыдала». Чемпионка России Макаренко рассказала, как получала нейтральный статус
КРИСТИНА МАКАРЕНКО
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Чемпионка России в спринте Кристина Макаренко рассказала о своём состоянии после получения нейтрального статуса.

«Когда получила нейтральный статус, никаких эмоций не было. Я просто рыдала, потому что очень долго этого ждала. У меня было тяжёлое время, особенно последний год. Я не могла найти мотивацию, чтобы выходить и выступать. Вообще не могла настроиться на соревнования. Я тогда выложила эмоциональный пост на эту тему в соцсети, и через неделю мне пришёл допуск.

Очень радовало, что много людей меня поздравили, и все так радовались.

А когда я поняла, что мы никуда не поедем, если честно, это прошло мимолётом, потому что уже как-то привыкла к этому, что ли. Ты уже просто понимаешь, что как было, так и будет. Потом уже, конечно, когда осознаёшь, что происходит и что будет дальше, это очень грустно», — заявила Кристина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полное интервью с Кристиной Макаренко читайте на «Чемпионате».

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