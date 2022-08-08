Чемпионка России объяснила, почему наши легкоатлеты не показывают высоких результатов

Чемпионка России в спринте Кристина Макаренко объяснила, почему российские легкоатлеты не показывают высоких результатов.
«Во-первых, у нас очень маленький резерв. Если взять другие страны, там детские соревнования – это просто космос, некоторые дети бегут лучше, чем у нас взрослые. В Америке, например, всё это очень развито. Плюс у нас мало тренеров, кто понимает спортсмена и может очень хорошо подготовить. И в целом система спорта у нас совершенно другая. Хотелось бы каждый год совершенствоваться, а у нас ничего не происходит.
И, конечно, конкуренция. В некоторых видах невозможно показывать результаты без неё, как бы ты ни хотел. Повторюсь, конкуренция рождает результат, и без неё очень тяжело. Ты даже не можешь эмоционально настроиться на то, чтобы показать результат, на который ты действительно способен. Это нереально», — заявила Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой
Полное интервью с Кристиной Макаренко читайте на «Чемпионате».
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