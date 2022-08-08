Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка России объяснила, почему наши легкоатлеты не показывают высоких результатов

Чемпионка России объяснила, почему наши легкоатлеты не показывают высоких результатов
Комментарии

Чемпионка России в спринте Кристина Макаренко объяснила, почему российские легкоатлеты не показывают высоких результатов.

«Во-первых, у нас очень маленький резерв. Если взять другие страны, там детские соревнования – это просто космос, некоторые дети бегут лучше, чем у нас взрослые. В Америке, например, всё это очень развито. Плюс у нас мало тренеров, кто понимает спортсмена и может очень хорошо подготовить. И в целом система спорта у нас совершенно другая. Хотелось бы каждый год совершенствоваться, а у нас ничего не происходит.

И, конечно, конкуренция. В некоторых видах невозможно показывать результаты без неё, как бы ты ни хотел. Повторюсь, конкуренция рождает результат, и без неё очень тяжело. Ты даже не можешь эмоционально настроиться на то, чтобы показать результат, на который ты действительно способен. Это нереально», — заявила Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой

Полное интервью с Кристиной Макаренко читайте на «Чемпионате».

«Ты понимаешь, что ничего не изменится». Крик души запертой в стране российской чемпионки «Ты понимаешь, что ничего не изменится». Крик души запертой в стране российской чемпионки
Новость по теме
«Пока ещё держусь». Чемпионка России в спринте заявила о желании уйти из лёгкой атлетики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022