Чемпионка России в спринте рассказала о зарплатах спортсмена

Чемпионка России в спринте Кристина Макаренко рассказала, можно ли жить на зарплату спортсмена.
«Мы же живём (улыбается). Зарплаты есть. И не скажу, что они плохие – нормальные зарплаты. Конечно, ты понимаешь, что бы ты мог получать, если бы выступал на международных стартах, но всё-таки ты не знаешь, насколько ты бы мог там реализоваться, сколько бы ты мог там бежать.
Если в прыжках с шестом или в высоту человек больше сам с собой борется, и можно предположить, какой был бы результат, то здесь тебе нужно на дорожке испытать это соперничество. Конечно, там контракты с брендом и призовые, но лучше за деньгами не бежать, потому что, когда начинаешь об этом думать, пытаешься собрать все старты, случаются какие-то травмы или ещё что-то», — заявила Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полное интервью с Кристиной Макаренко читайте на «Чемпионате».
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