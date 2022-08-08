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«Менять нужно было раньше». Чемпионка России Макаренко — о смене спортивного гражданства

«Менять нужно было раньше». Чемпионка России Макаренко — о смене спортивного гражданства
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Чемпионка России в спринте 25-летняя Кристина Макаренко ответила на вопрос, думала ли она о смене спортивного гражданства.

«Были, конечно, мысли о смене спортивного гражданства. Но пока мы здесь, и, скорее всего, мы будем тут. Менять гражданство нужно было раньше – тогда, когда началась вся эта ситуация в российской лёгкой атлетике. Сейчас, наверное, это сделать нереально», — заявила Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Отметим, последние пять лет Макаренко стабильно занимала первые места на российских стартах, но всё это время ей не давали шанса на мировой арене. На минувшем чемпионате страны в Чебоксарах Макаренко выиграла очередное золото, несмотря на серьёзнейшую травму, полученную незадолго до соревнований.

Полное интервью с чемпионкой России Кристиной Макаренко читайте на «Чемпионате».

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