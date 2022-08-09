Никита и Дарья Нагорные позанимались боксом

Чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях российская гимнастка Дарья Нагорная (в девичестве Спиридонова) опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спорстменка на видео занимается боксом со своим мужем Никитой Нагорным.
«Ночная тренировка», — подписала Дарья запись.
Напомним, Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Кроме этого, на счету Нагорного есть золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.
Недавно Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России, после чего снялся с турнира и не стал выступать в отдельных видах.
Его жена Дарья Нагорная является многократным призёром чемпионатов мира и победителем мирового первенства в Глазго (Великобритания), где она стала первой в соревнованиях на брусьях. Помимо этого, на счету спортсменки золото чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов и Универсиады-2017.
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