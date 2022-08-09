Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, как общается с Магнусом Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал об общении с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Общаемся, но редко. Общаемся уважительно, нормально, позитивно», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Также Дворкович рассказал, как воспринял отказ Карлсена от матча на первенство мира с победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим.

«Конечно, жаль, что он принял это решение. Тем не менее я уверен, что интерес к такому матчу всё равно будет большой. В том числе благодаря огромным шахматным аудиториям в Китае и России. А также в странах, где любят шахматы, — в Индии в том числе», — добавил он.

Напомним, соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, ставший вторым в турнире претендентов.

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022: