Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, как общается с Магнусом Карлсеном

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, как общается с Магнусом Карлсеном
Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал об общении с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Общаемся, но редко. Общаемся уважительно, нормально, позитивно», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Также Дворкович рассказал, как воспринял отказ Карлсена от матча на первенство мира с победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим.

«Конечно, жаль, что он принял это решение. Тем не менее я уверен, что интерес к такому матчу всё равно будет большой. В том числе благодаря огромным шахматным аудиториям в Китае и России. А также в странах, где любят шахматы, — в Индии в том числе», — добавил он.

Напомним, соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, ставший вторым в турнире претендентов.

Непомнящий внезапно стал фаворитом матча за титул? В соперниках-то уже не грозный Магнус Непомнящий внезапно стал фаворитом матча за титул? В соперниках-то уже не грозный Магнус

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022