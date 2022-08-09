«Казино Сочи» объявило о новом формате покерного турнира

4 августа в покерном клубе Сочи в «Казино Сочи» стартовал новый покерный турнирный фестиваль — EAPT Bounty. Главная особенность этой покерной серии в том, что гости покерного клуба Сочи смогут получать денежные награды за выбивание соперников из игры.
Всего участникам EAPT Bounty предложено на выбор 37 ивентов, включая 14 кубковых турниров и 23 отборочных турнира — и за игру в каждом из них полагается награда за выбивание оппонента. Размер призового «баунти» устанавливается отдельно для каждого турнира и оговорён заранее в расписании фестиваля.
Среди ключевых турниров фестиваля EAPT Bounty:
Два ивента:
• Magic Bounty — 4–6 августа — взнос 330 у.е.;
• Magic Bounty — 11–14 августа — взнос 400 у.е.;
Два турнира для хайроллеров:
• High Roller Bounty — 8–11 августа — взнос 2200 у.е.;
• Super High Roller — 11–13 августа — взнос 3300 у.е.
И главное событие EAPT Bounty с вступительным взносом в 1100 у.е. и гарантированной наградой за выбивание соперника в размере 300 у.е. (9–14 августа).
Пять ключевых турниров серии — Ladies Event + EAPT Cup + High Roller + Super High Roller + Main Event — будут показаны на YouTube-канале покерного клуба Сочи в прямом эфире с открытыми карманными картами игроков и русскоязычными комментариями.
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