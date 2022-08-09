Яковлев уведомил, что хочет сменить спортивное гражданство и уехал в Израиль

Призёр чемпионата мира, россиянин Михаил Яковлев уведомил Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР), что намерен сменить спортивное гражданство, и уехал в Израиль.
«Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор», — приводит слова президента ФВСР Вячеслава Екимова «Матч ТВ».
Михаил Яковлев в 2021-м на чемпионате Европы в швейцарском Гренхене стал третьим призёром, а на чемпионате мира — 2021 во французском Рубе завоевал бронзовую награду в кейрине. Весной Яковлев установил мировой рекорд в гите на 200 метров с хода на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, проехав 200 метров за 9,099 секунды.
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