Яковлев уведомил, что хочет сменить спортивное гражданство и уехал в Израиль

Призёр чемпионата мира, россиянин Михаил Яковлев уведомил Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР), что намерен сменить спортивное гражданство, и уехал в Израиль.

«Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор», — приводит слова президента ФВСР Вячеслава Екимова «Матч ТВ».

Михаил Яковлев в 2021-м на чемпионате Европы в швейцарском Гренхене стал третьим призёром, а на чемпионате мира — 2021 во французском Рубе завоевал бронзовую награду в кейрине. Весной Яковлев установил мировой рекорд в гите на 200 метров с хода на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, проехав 200 метров за 9,099 секунды.