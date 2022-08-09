Винер отреагировала на слова Авериных, что они завершат карьеру в случае пропуска ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на слова Дины и Арины Авериных о завершении карьеры в случае пропуска Олимпийских игр – 2024.
Сёстры Аверины приняли участие в новом выпуске программы олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного «Обмен спортом». Разговор зашёл о возможном завершении карьеры Дины и Арины, которые не смогли завоевать золото на Играх-2020. Никита задал девушкам вопрос о том, будут ли они продолжать карьеру, если Россию отстранят от участия в Играх-2024, и получил отрицательный ответ.
«Я оставлю это без комментариев. Раз Дина и Арина Аверины сказали, что завершат карьеру, если Россию не пустят на Олимпийские игры в Париже, нужно у них спрашивать об этом решении. Они взрослые девушки, отвечают за себя и свои слова сами. Я за них не отвечаю, моё дело — тренировать их. Сейчас Дина и Арина тренируются, всё нормально», — сказала Винер в беседе корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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