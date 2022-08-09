Тарасова рассказала, почему не расстроится, если сёстры Аверины решат завершить карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова художественных гимнасток Дины и Арины Авериных о завершении карьеры в случае пропуска Олимпийских игр – 2024.

Сёстры Аверины приняли участие в новом выпуске программы олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного «Обмен спортом». Разговор зашёл о возможном завершении карьеры Дины и Арины, которые не смогли завоевать золото на Играх-2020. Никита задал девушкам вопрос о том, будут ли они продолжать карьеру, если Россию отстранят от участия в Играх-2024, и получил отрицательный ответ.



«Расстроюсь ли, если Дина и Арина завершат карьеру? Они вправе распоряжаться своей карьерой так, как посчитают нужным. Но никто не учитывает долгие годы работы педагогов… Не расстроюсь, потому что работает Ирина Александровна. Воспитает новых. Вот если она закончит работать — расстроюсь. Но это не значит, что я не уважаю Авериных. Просто Ирина Александровна перспективнее!», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.