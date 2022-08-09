Тренер Сидоровой: с Анжеликой никто из тренеров-мужчин просто не разобрался бы

Светлана Абрамова, тренер серебряного призёра Олимпиады-2020 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, рассказала о своей ученице.
«Так получилось, что я начала работать тренером в сентябре 2002-го, а в ноябре ко мне попала Сидорова. Пришла из гимнастики, причём, что интересно, от того же тренера, у которого в своё время занималась я сама — Елены Николаевны Хакимовой. Я была у неё в первом наборе, Анжелика — в последнем. Дети, которые приходят в шест из гимнастики, другие: они умеют работать, совершенно иначе нацелены на результат. Поэтому я с самого начала задавала себе вопрос: смогу ли дать этой девочке то, что она заслуживает по своему таланту и способностям?
Мы как-то сразу обе поняли, что нашли друг друга. Нашли общий язык, а главное — никуда не торопились. Я просто боялась торопиться, очень аккуратничала, предъявляя какие-то требования.
С Анжеликой никто из тренеров-мужчин просто не разобрался бы. Она другая, не такая, как все. Даже не скажу одним словом, в чём заключается её талант. Маленькая вроде бы, нет каких-то сумасшедших данных. Но это — внешняя оболочка. А внутри какой-то удивительный стержень, который позволял и позволяет показывать максимально возможный результат в нужное время и в нужном месте. Это как ходьба по лезвию бритвы. И я каким-то образом сразу это почувствовала. Потом начала находить в Анжелике черты, которые отличали и меня. Наверное, поэтому мне всегда было легко её понимать.
Боюсь ли момента, когда Анжелика решит уйти из спорта? Тогда я тоже уйду с тренерской работы. По второму разу на этот круг не пойду. Не хочу. Повторяться было бы скучно», — приводит слова Абрамовой RT.
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