Тренер Сидоровой: Анжелика ещё не сказала последнего слова в лёгкой атлетике

Светлана Абрамова, тренер серебряного призёра Олимпиады-2020 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, рассказала, сможет ли её ученица побить мировой рекорд Елены Исинбаевой.

Личный рекорд Сидоровой – 5,01 метра, достижение Исинбаевой – 5,06.

«Анжелика совершенно точно ещё не сказала последнего слова в лёгкой атлетике, ей есть чем прибавить, и она сможет это сделать. Иначе говоря, задача выйти на рекордные высоты не является для неё сверхъестественной.

Как быстро планируем это реализовать? Планирование в нашей ситуации — это такое дело, шаткое. Рассуждать с позиции «когда-нибудь» мы не можем, поскольку это «когда-нибудь», учитывая возраст, уже совсем рядом. Просто планировать действительно тяжело. В 2019-м, когда Анжелика впервые стала чемпионкой мира и была на большом эмоциональном подъёме, случилась пандемия. Потом был период, когда мы вообще не понимали, поедем на Игры в Токио или не поедем. После серебра уже настроились на то, чтобы пройти ещё один олимпийский цикл, благо он короткий. Когда Анжелика прыгнула 5,01, снова вроде бы пошёл подъём, но случилось то, что случилось. И сейчас снова всё шатко», — приводит слова Абрамовой RT.