Анна Вяхирева признана лучшим игроком в матче за норвежский клуб «Вайперс»

Бронзовый призёр чемпионата мира гандболистка Анна Вяхирева в составе «Вайперс Кристиансанд» стала лучшим игроком в товарищеской встрече с «Вольдой», сообщает сайт новой команды россиянки.

«Вайперс Кристиансанд» проводит предсезонные сборы в Суннмёре. Клуб Вяхиревой разгромил новичка норвежской лиги «Вольду» со счётом 37:18. Отмечается, что «Вайперс» предстоит также сыграть с «Мольде».

30 июня стало известно, что российская гандболистка Анна Вяхирева перешла в норвежский «Вайперс». Она заключила контракт с клубом на один год. «Вайперс» на протяжении двух лет становился победителем Лиги чемпионов.

Правая полусредняя сборной России выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. Вяхирева является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призёром Игр-2020 в Токио.