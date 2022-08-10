Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, когда задумывался о смене спортивного гражданства.

«Многие боялись, что после массовых отстранений российских спортсменов народ побежит менять спортивное гражданство. А народ-то не побежал, это только единичные случаи, которые можно посчитать по пальцам двух рук. И то половина из них происходила по семейным обстоятельствам. Думаю, что народ сознательный и поэтому массово не переходит в другие страны. Возможно, не переходят потому, что и здесь неплохо — даже в таких условиях изоляции.

К тому же переход в другую страну, смена даже просто спортивного гражданства — это не самая простая история, у которой куча нюансов. Это крайняя мера для любого спортсмена.

Задумывался ли я о смене спортивного гражданства? Были такие мысли в тот момент, когда отстранение российских легкоатлетов затянулось и длилось уже несколько лет. Но я просто задумывался — дальше мыслей дело не пошло и не могло пойти. В моём случае меня всё устраивает в России. Это не такая простая история, что на бумаге ты перешёл, и всё в жизни у тебя осталось по-прежнему. В моём случае так не работало бы, и я не дергаюсь никуда. Даже в нынешних условиях вокруг российского спорта и лёгкой атлетики», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

Российские легкоатлеты не могли выступать на международных соревнованиях с 2015 года после отстранения ВФЛА из-за допингового скандала. Впервые они получили нейтральные статусы в 2017 году.