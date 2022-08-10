Сергей Шубенков: есть очевидный гештальт с олимпийской медалью, который хочется закрыть

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что не теряет надежду на выступление российских спортсменов на Олимпийских играх – 2024.
В активе Сергей нет олимпийских медалей. В 2012 году Шубенков провалил полуфинал, в 2016-м не выступал из-за отстранения российских легкоатлетов, а в Токио-2020 травмировался перед самым стартом.
«Верю ли, что российскую сборную допустят на Олимпиаду в Париже? Надежда умирает последней. Настроен оптимистично, надеюсь и жду, что мы сможем выступить на Олимпийских играх 2024 года. Но думаю, что всё зависит от высшего руководства страны, от СВО. Как только всё закончится, тогда и начнутся другие разговоры о российских спортсменах.
Если Париж пропустим, готов ли выступить на Олимпиаде в 2028 году? А вот на такой вопрос не буду отвечать (смеётся). Пока рано об этом думать. Конечно, по-прежнему мечтаю выиграть олимпийскую медаль. Я ещё не набегался, не наелся, не пресытился своими спортивными достижениями. Мне очень повезло, что я дофига чего успел выиграть. Мои нынешние достижения очень греют душу, но есть ещё очевидный гештальт с олимпийской медалью, который хочется закрыть», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».
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