Выступающая за Словению Веденеева отреагировала на отстранение Полстяной от ЧМ

Бывшая российская художественная гимнастка Екатерина Веденеева, несколько лет выступающая за Словению, высказалась о ситуации с Елизаветой Полстяной, которую отстранили от участия в чемпионате мира и выгнали из сборной Латвии за то, что спортсменка не стала отказываться от российского гражданства.

«В первую очередь, я хочу сказать, что считаю всю эту ситуацию в спорте неправильной. Конечно, слова «спорт вне политики» очень громкие, и никакие обстоятельства не должны влиять на спортсменов. Как только Лиза уехала в Латвию, я её поддерживала. Я ей посоветовала, куда можно обратиться, не знаю, смогут ли ей на том уровне помочь или нет. Надеюсь, что этот вопрос разрешится. Наличие гражданства же никак не влияло на её результаты, она пошла на все их условия. Она тренировалась в Латвии, не работала со своим тренером. Я не представляю, какого это, я бы так не смогла.

В мой адрес таких вопросов и заявлений не поступало. В Словении сейчас много русских, белорусов и украинцев. Пока у нас таких вопросов нет, и, надеюсь, они не встанут», — приводит слова Веденеевой Sport24.