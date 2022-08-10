«Никаких связей в общении я не прерывала». Веденеева — о дружбе с сёстрами Авериными

Бывшая российская художественная гимнастка Екатерина Веденеева, несколько лет выступающая за сборную Словении, рассказала, что продолжает поддерживать отношения с лидерами российской команды — сёстрами Диной и Ариной Авериными.

«Конечно, дружба у нас осталась. Мы сейчас отдыхали в Турции, и там параллельно с нами были Дина с Ариной. Мы встречались с их родителями. Мы прекрасно общаемся, никаких связей в общении я не прерывала. Это даже не обсуждается», — приводит слова Веденеевой Sport24.

Российские художественные гимнастки отстранены от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Они выступают в национальных турнирах и совместных стартах с соперницами из Беларуси.