Тарас Хтей заявил, что сборная России по волейболу без проблем переживёт 5 лет отстранения

Олимпийский чемпион Тарас Хтей заявил, что сборная России по волейболу сможет без проблем пережить даже пять лет отстранения от международных турниров.

«Если говорить, к примеру, о пятилетке отстранения, то я не думаю, что она скажется на нас негативным образом. Но если о десяти годах и более, то, наверное, проблемы всё-таки могут возникнуть. Из сборной России постепенно уходит наше поколение, обкатанные ребята — что называется, кровь с молоком. Через пять лет многие из них ещё будут в строю, и, конечно же, по возвращении на международный уровень они не растеряются. При этом нельзя не согласиться с тем, что лет через десять нехватка опыта у нового поколения будет ощущаться очень сильно. Но, надеюсь, до этого всё-таки не дойдёт.

Я вхожу в состав президиума Всероссийской федерации волейбола. Насколько я знаю, ВФВ выстроила очень хорошие, тёплые отношения с руководством Международной федерации волейбола. Но ведь понятно всем: сегодня ФИВБ просто вынуждена игнорировать нас из-за того, что в мире сложилась неспокойная ситуация, а мы ведём специальную военную операцию. Однако наше взаимодействие по спортивной части не утрачено, поэтому придёт время, и мы с ходу вернемся и найдём со всеми общий язык», — приводит слова Хтея «Российская газета».