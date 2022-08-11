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Президент МОК Томас Бах: мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов

Президент МОК Томас Бах: мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация всё ещё не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

«Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — приводит слова Баха TVP Sport.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Ранее олимпийская чемпионка Мария Ласицкене обратилась с открытым письмом к Баху.

«Вам не хватит смелости снять наказание с россиян». Ласицкене жёстко ответила Томасу Баху «Вам не хватит смелости снять наказание с россиян». Ласицкене жёстко ответила Томасу Баху
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