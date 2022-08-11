Ронни О'Салливан отказался от участия в European Masters по состоянию здоровья

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан не примет участия в турнире European Masters, который пройдёт в августе в немецком Фюрте, по состоянию здоровья. Об этом сообщает Eurosport.



В текущем мировом рейтинге снукеристов Ронни занимает первое место. В турнирной сетке European Masters 46-летнего О'Салливана, который должен был провести первую игру 16 августа, заменит его соотечественник Люк Симмондс.



Также соревнования в Фюрте пропустит Нил Робертсон. При этом третий номер мирового рейтинга Марк Селби стартует на European Masters матчем с 22-летним китайцем Юань Сицзюнем. А прошлогодний победитель турнира Фань Чжэньи, обыгравший в финале О'Салливана, начнёт защиту титула встречей с ирландцем Майклом Джаджем.