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Сборная ВС РФ одержала победу на Всемирных курсантских играх

Сборная ВС РФ одержала победу на Всемирных курсантских играх
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Торжественная церемония закрытия III Всемирных курсантских игр прошла в Санкт-Петербурге. По итогам игр сборная Вооружённых сил России (ВС РФ) в общекомандном медальном зачёте заняла первое место, завоевав 145 медалей, из которых 73 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых. Второе место заняла команда Беларуси (семь золотых, 19 серебряных, 18 бронзовых), третье — команда Армении (четыре золотых, одна серебряная, одна бронзовая).

Напомним, в III Всемирных курсантских играх приняли участие 576 спортсменов из 20 стран мира. В программе были представлены соревнования по семи видам спорта, таким как международное военное пятиборье, лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, стрельба, волейбол, плавание и летний биатлон.

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