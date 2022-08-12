Американский велогонщик получил пожизненную дисквалификацию за допинг

Американский велогонщик Джексон Нэш получил пожизненную дисквалификацию за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

В ходе расследования также было установлено, что 31‑летний спортсмен склонял других атлетов к применению запрещённых веществ и пытался осуществить их продажу.

«Это ещё один случай, который демонстрирует силу расследований в общей борьбе за защиту спорта и прав спортсменов. Как и всегда, мы будем тщательно расследовать и принимать меры на основании доказательств допинговых нарушений, мы высоко ценим помощь тех, кто выступает от имени чистого спорта», – сказал генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт.

Пожизненный срок дисквалификации Нэша начался 30 июня 2022 года, когда на спортсмена было наложено временное отстранение от спорта.