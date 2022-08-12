Семь гандболисток сборной России получили государственные награды

Министр спорта России Олег Матыцин наградил российских гандболисток медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Медали торжественно получили вратарь Анна Седойкина, левые полусредние Полина Ведёхина и Елена Михайличенко, разыгрывающая Екатерина Ильина, правая полусредняя Антонина Скоробогатченко, левая крайняя Полина Горшкова и правая крайняя Ольга Фомина.
Награды спортсменкам вручили за большой вклад в развитие отечественного спорта и высокие спортивные достижения, проявленные на Олимпийских играх в Токио.
На ОИ-2020 в столице Японии сборная России по гандболу завоевала серебро. Национальная команда уступила сборной Франции со счётом 25:30. Самой результативной в составе россиянок стала Полина Ведёхина, семь раз поразившая ворота соперника.
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