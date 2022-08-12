Министр спорта РФ ответил президенту МОК на его слова об отстранении россиян

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах заявил: «Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов».
«Для нас, при всём уважении к господину Баху, его мнение в отношении будущего российского спорта не является определяющим. У нас есть президент страны, у нас есть стратегия развития спорта. Как я уже не раз говорил, мы самодостаточная спортивная страна. А этот период санкций только дополнительно даёт возможность сделать самоанализ, посмотреть, какие у нас есть ресурсы, и в дальнейшем укреплять национальную систему спорта.
Спортсмены — это флагоносцы нашей системы. Победы на Олимпийских играх всегда являлись мечтой для многих спортсменов, и, думаю, нашим ребятам ещё удастся доказать, что они представляют ведущую спортивную державу», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:
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