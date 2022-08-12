Камил Гаджиев и Аделина Сотникова провели мастер-классы для жителей Луганска

12 августа в Луганске начался Фестиваль спорта, в котором приняли участие ведущие российские спортсмены.
Президент компании FIGHT NIGHTS, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо Камил Гаджиев провёл мастер-класс по общефизической подготовке, в котором смогли принять участие все желающие – от детей до пенсионеров. Профессиональным спортсменам Гаджиев продемонстрировал специфические упражнения из арсенала ММА.
Фото: Федерация спорта Донбасса
«Мы все сегодня должны поддержать жителей освобождённых территорий. Каждый делает это в меру своих возможностей и компетенций. Мы, люди спорта, делимся ценностями здорового образа жизни, поддерживая тем самым всех неравнодушных к нему жителей. В этом и моя миссия, поэтому я здесь как участник фестиваля», – приводит слова Гаджиева пресс-служба Федерации спорта Донбасса.
Большой интерес зрителей вызвало занятие по общефизической подготовке от фигуристки Аделины Сотниковой, первой в российской истории олимпийской чемпионки (2014) в женском одиночном катании. На встречу с ней во дворце спорта «Юность» в одной из детско-юношеских школ Луганска пришли около 50 человек – начинающих спортсменов.
Фото: Федерация спорта Донбасса
А в Луганском высшем училище физической культуры российские спортсмены Федерации воздушно-силовой атлетики России создали площадку для занятий воркаутом и подарили её спортсменам республики. На площадке прошли показательные выступления и мастер-класс по этому новому виду спорта.
Большой интерес у жителей Донбасса вызвала и встреча с российскими паралимпийцами, прошедшая в поселке Новоайдар после показа кинокартины «Со дна вершины», главный герой которой лишается обеих ног, но добивается поразительных успехов в спорте. Ведущие российские паралимпийцы: чемпион Паралимпийских игр 2020 года, завоевавший золотые медали в индивидуальной гонке преследования и шоссейной велогонке для лиц с ПОДА Михаил Асташов, четырёхкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира по лёгкой атлетике среди спортсменов с ПОДА Алексей Ашапатов, а также чемпион Паралимпийских игр в Токио, четырёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, многократный победитель и призёр этапов Кубка мира по фехтованию на колясках для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Артур Юсупов рассказали о том, что, попав в тяжёлую жизненную ситуацию, нельзя отчаиваться и падать духом, и поделились тем, как преодолеть все тяготы людям, получившим увечья.
«Подобные мероприятия очень нужны. И желательно проводить их на регулярной основе. Детям и подросткам, получившим увечья, очень тяжело смириться с инвалидностью. Молодые люди не понимают, как жить дальше. Спорт может помочь кардинально изменить судьбу, а жизнь спортсмена яркая и интересная, к тому же спорт помогает адаптироваться и к повседневному быту», – сказал Юсупов.
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