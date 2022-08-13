Датский гроссмейстер призвал исключить Россию из ФИДЕ после вручения Карякину госнаграды
Поделиться
Датский шахматист Петер Хайне Нильсен призвал исключить Федерацию шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в связи с награждением российского гроссмейстера Сергея Карякина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Сергей Карякин награждён Кремлём орденом «За заслуги перед Отечеством». Президент ФШР Филатов заявил: «Карякин — достойный пример для подрастающего поколения». Российская шахматная федерация должна быть исключена из ФИДЕ. Это так просто», — написал Нильсен в своих социальных сетях.
Напомним, вчера, 12 августа, в спорткомплексе «Лужники» состоялась церемония вручения государственных наград. Ранее Международная шахматная федерация отстранила Сергея Карякина на шесть месяцев.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
09:43
-
09:28
-
09:17
-
06:00
-
03:57
-
03:15
-
02:31
-
01:45
- 12 августа 2022
-
20:24
-
19:46
-
19:42
-
17:45
-
17:26
-
16:47
-
16:00
-
15:58
-
15:24
-
15:22
-
11:28
-
11:26
-
11:08
-
10:45
- 11 августа 2022
-
23:10
-
22:30
-
20:46
-
20:14
-
19:42
-
19:29
-
17:20
-
16:47
-
15:20
-
14:01
-
11:55
-
10:24
-
09:57
Партнерский контент