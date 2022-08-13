Карякин ответил датскому шахматисту, который призвал исключить ФШР из ФИДЕ

Гроссмейстер Сергей Карякин ответил датскому шахматисту Петеру Хайне Нильсену, который ранее призвал исключить Федерацию шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в связи с награждением россиянина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Сергей Карякин награждён Кремлём орденом «За заслуги перед Отечеством». Президент ФШР Филатов заявил: «Карякин — достойный пример для подрастающего поколения». Российская шахматная федерация должна быть исключена из ФИДЕ. Это так просто», — написал ранее Нильсен в своих социальных сетях.

«Вы уже начали готовиться к новой избирательной компании 2026 года?» — ответил Карякин.

Напомним, ранее россиянин Аркадий Дворкович был переизбран на пост президента ФИДЕ до 2026 года.