Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Кому-то сумма покажется смешной». Чемпионка России – о призовых на внутренних турнирах

«Кому-то сумма покажется смешной». Чемпионка России – о призовых на внутренних турнирах
Комментарии

Чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, как обстоят дела с призовыми на Всероссийских соревнованиях.

«В нынешнем году ситуация улучшилась с организацией серии Гран-при и призовым фондом. Кому-то, наверное, покажется смешной сумма в 50 тысяч рублей за первое место, но раньше ведь и этого не было. Например, организаторы Мемориала Абрамова в Московской области всегда обеспечивали призовой фонд, а на других подобных стартах мы бегали за медали и грамоты. Да что говорить, если не все регионы командируют спортсменов даже на Кубок России?! Хочешь бежать – за свой счёт», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

«В России люди выступают со слезами на глазах». Откровения многократной чемпионки страны «В России люди выступают со слезами на глазах». Откровения многократной чемпионки страны
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022