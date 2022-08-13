«Кому-то сумма покажется смешной». Чемпионка России – о призовых на внутренних турнирах
Поделиться
Чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, как обстоят дела с призовыми на Всероссийских соревнованиях.
«В нынешнем году ситуация улучшилась с организацией серии Гран-при и призовым фондом. Кому-то, наверное, покажется смешной сумма в 50 тысяч рублей за первое место, но раньше ведь и этого не было. Например, организаторы Мемориала Абрамова в Московской области всегда обеспечивали призовой фонд, а на других подобных стартах мы бегали за медали и грамоты. Да что говорить, если не все регионы командируют спортсменов даже на Кубок России?! Хочешь бежать – за свой счёт», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
11:14
-
10:51
-
10:24
-
10:12
-
10:07
-
09:47
-
09:43
-
09:28
-
09:17
-
06:00
-
03:57
-
03:15
-
02:31
-
01:45
- 12 августа 2022
-
20:24
-
19:46
-
19:42
-
17:45
-
17:26
-
16:47
-
16:00
-
15:58
-
15:24
-
15:22
-
11:28
-
11:26
-
11:08
-
10:45
- 11 августа 2022
-
23:10
-
22:30
-
20:46
-
20:14
-
19:42
-
19:29
-
17:20
Партнерский контент