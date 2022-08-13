«Кому-то сумма покажется смешной». Чемпионка России – о призовых на внутренних турнирах

Чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, как обстоят дела с призовыми на Всероссийских соревнованиях.

«В нынешнем году ситуация улучшилась с организацией серии Гран-при и призовым фондом. Кому-то, наверное, покажется смешной сумма в 50 тысяч рублей за первое место, но раньше ведь и этого не было. Например, организаторы Мемориала Абрамова в Московской области всегда обеспечивали призовой фонд, а на других подобных стартах мы бегали за медали и грамоты. Да что говорить, если не все регионы командируют спортсменов даже на Кубок России?! Хочешь бежать – за свой счёт», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.