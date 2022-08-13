«Местные писали мне – зачем от миллионов отказалась?» Чемпионка России – о Сельских играх

Чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, почему не сумела принять участие в Сельских играх.
«На меня в администрации обиделись. Пару месяцев назад у нас проходили Сельские игры, о которых я узнала на сборе в Кисловодске. За четыре дня до старта мне позвонили и сказали, что надо пробежать за Лискинский район. В смысле? А где вы раньше были? Я бы даже и на сбор не поехала, а сейчас надо со сбора среднегорного сорваться и пробежаться? Оказывается, надо сорваться и приехать, потому что, оказывается, всем уже доложено, что Светлана Аплачкина будет бежать на Сельских играх за свой район. А почему Светлана об этом вообще ничего не знала? И в итоге отказалась. Мне даже местные писали – тебе миллионы предлагали за участие, ты зачем отказалась?»- сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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