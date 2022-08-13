Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Местные писали мне – зачем от миллионов отказалась?» Чемпионка России – о Сельских играх

«Местные писали мне – зачем от миллионов отказалась?» Чемпионка России – о Сельских играх
Комментарии

Чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, почему не сумела принять участие в Сельских играх.

«На меня в администрации обиделись. Пару месяцев назад у нас проходили Сельские игры, о которых я узнала на сборе в Кисловодске. За четыре дня до старта мне позвонили и сказали, что надо пробежать за Лискинский район. В смысле? А где вы раньше были? Я бы даже и на сбор не поехала, а сейчас надо со сбора среднегорного сорваться и пробежаться? Оказывается, надо сорваться и приехать, потому что, оказывается, всем уже доложено, что Светлана Аплачкина будет бежать на Сельских играх за свой район. А почему Светлана об этом вообще ничего не знала? И в итоге отказалась. Мне даже местные писали – тебе миллионы предлагали за участие, ты зачем отказалась?»- сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

«В России люди выступают со слезами на глазах». Откровения многократной чемпионки страны «В России люди выступают со слезами на глазах». Откровения многократной чемпионки страны
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022