«Отрадно, что традиции укрепляются». Путин поздравил россиян с Днём физкультурника

Президент России Владимир Путин выпустил поздравление с днём физкультурника. Праздник с 1980 года отмечается во вторую субботу августа.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём физкультурника.
Учреждённый в далёком 1939 году, этот праздник объединил вокруг своих задач и целей большое количество людей разных возрастов, профессий, увлечений, способствовал продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, становлению и развитию спортивных клубов и добровольных обществ, секций и кружков. И конечно, с ним по праву связывают проведение массовых соревнований и спартакиад, спортивных фестивалей и парадов физкультурников.
Отрадно, что сегодня эти замечательные традиции укрепляются, обогащаются новыми идеями и инициативами. В городах и посёлках совершенствуется спортивная инфраструктура, возводятся современные стадионы, тренировочные и оздоровительные комплексы, модернизируются школьные спортзалы и дворовые площадки, повышается уровень подготовки тренеров и наставников.
Убеждён, что такая масштабная, востребованная работа обязательно должна быть продолжена. Важно, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, выбрать любой вид спорта. Желаю всем успехов, удачи и всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме от президента.
- 13 августа 2022
-
11:14
-
10:51
-
10:24
-
10:12
-
10:07
-
09:47
-
09:43
-
09:28
-
09:17
-
06:00
-
03:57
-
03:15
-
02:31
-
01:45
- 12 августа 2022
-
20:24
-
19:46
-
19:42
-
17:45
-
17:26
-
16:47
-
16:00
-
15:58
-
15:24
-
15:22
-
11:28
-
11:26
-
11:08
-
10:45
- 11 августа 2022
-
23:10
-
22:30
-
20:46
-
20:14
-
19:42
-
19:29
-
17:20