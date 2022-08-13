«Отрадно, что традиции укрепляются». Путин поздравил россиян с Днём физкультурника

Президент России Владимир Путин выпустил поздравление с днём физкультурника. Праздник с 1980 года отмечается во вторую субботу августа.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём физкультурника.

Учреждённый в далёком 1939 году, этот праздник объединил вокруг своих задач и целей большое количество людей разных возрастов, профессий, увлечений, способствовал продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, становлению и развитию спортивных клубов и добровольных обществ, секций и кружков. И конечно, с ним по праву связывают проведение массовых соревнований и спартакиад, спортивных фестивалей и парадов физкультурников.

Отрадно, что сегодня эти замечательные традиции укрепляются, обогащаются новыми идеями и инициативами. В городах и посёлках совершенствуется спортивная инфраструктура, возводятся современные стадионы, тренировочные и оздоровительные комплексы, модернизируются школьные спортзалы и дворовые площадки, повышается уровень подготовки тренеров и наставников.

Убеждён, что такая масштабная, востребованная работа обязательно должна быть продолжена. Важно, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, выбрать любой вид спорта. Желаю всем успехов, удачи и всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме от президента.