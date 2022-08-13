Винер рассказала, как сёстры Аверины отметят день рождения

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер поздравила многократных чемпионок мира и Европы по художественной гимнастике, сестёр Дину и Арину Авериных с днём рождения, а также рассказала, какой праздник для них готовит команда на тренировочном сборе в Сочи. Спортсменкам сегодня, 13 августа, исполнилось 24 года.

«Мы делаем большой праздник для всей команды, вся сборная будет их поздравлять, будет музыка, и мы будем отмечать их день рождения. Что я им подарю? Секрет! Конечно же, любовь и свет.



Хочу пожелать им, чтобы у них здоровье и настроение оставались такими же, как сейчас. Они сейчас самые настоящие звёзды, и заниматься вместе с ними — просто одно удовольствие. Честно говоря, в зале у меня около 30 детей, молодые талантливые девочки, но Дина и Арина — это вышка, на которую забраться очень и очень тяжело. И только сейчас они показывают ту художественную гимнастику, которую я люблю, которую я всегда стараюсь привить детям — это грация, эмоции, женственность, сила. И, конечно, «Выше, быстрее и сильнее».



24 года им совершенно не подходит. По уму им 24 года, да. А по внешнему виду и подготовке им по 18 лет! Дай бог, чтобы это сохранилось. Будет Олимпиада, не будет её — они показывают класс», — цитирует Винер «РИА Новости Спорт».

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.