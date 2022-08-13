«Посмотрите, как нас встретили дети». Сёстры Аверины показали подарки на 24-летие

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, сёстры Дина и Арина Аверины опубликовали в своём телеграм-канале видео, на котором показали, какие подарки успели получить утром на тренировочном сборе в Сочи. Спортсменкам сегодня, 13 августа, исполнилось 24 года.
«Посмотрите, как нас встретили дети в зале», — сказала одна из сестёр Авериных в начале видео.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.
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