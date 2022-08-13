«Худший кошмар стал явью». Ронни О'Салливан признался, что жалеет о победе на ЧМ-2022

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан рассказал, как на его психологическом состоянии сказалась победа на чемпионате мира – 2022.

«Я просто не могу больше заниматься этим шоу, такие мероприятия сводят меня с ума. Чемпионат мира – это самое большое представление из всех. Оглядываясь назад, я правда жалею, что выиграл его. Сейчас мне часто задают вопрос: «Ты всё ещё играешь в снукер?» А я хочу ответить: «Нет».

Я хочу сказать, что завершил, занимаюсь какими-то незначительными делами. Это было бы здорово, ведь я был бы не на виду. После того, как я завоевал титул, у меня в телефоне резко появилось 600 сообщений, в которых все меня хвалят и спрашивают, когда я собираюсь брать восьмой. Кажется, что мой худший кошмар снова стал явью», — приводит слова О'Салливана Eurosport.uk.