Олимпийская чемпионка Мамун провела открытую тренировку в рамках фестиваля фейерверков

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская гимнастка Маргарита Мамун провела открытую тренировку в рамках международного фестиваля фейерверков, который проходит в Москве с 13 по 14 августа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
26-летняя Маргарита Мамун помимо победительницы Олимпиады — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, четырёхкратной победительницей Универсиады в Казани. Также гимнастка завоевала золотые медали на I Европейских игр 2015 года в Баку (Азербайджан). Мамун — многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
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