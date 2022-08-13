Олимпийская чемпионка Мамун провела открытую тренировку в рамках фестиваля фейерверков

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская гимнастка Маргарита Мамун провела открытую тренировку в рамках международного фестиваля фейерверков, который проходит в Москве с 13 по 14 августа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

26-летняя Маргарита Мамун помимо победительницы Олимпиады — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, четырёхкратной победительницей Универсиады в Казани. Также гимнастка завоевала золотые медали на I Европейских игр 2015 года в Баку (Азербайджан). Мамун — многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.