Лысенко описал эмоции от победы после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года, российский прыгун в высоту Данил Лысенко прокомментировал победу на Открытом первенстве города Ирбит по лёгкой атлетике (Свердловская область). Спортсмен преодолел планку на высоте 2,31 метра. Для Лысенко данные соревнования стали первыми после четырёхлетней дисквалификации.

«Я не предполагал, что сегодня смогу показать такой результат. Когда сюда ехал, вообще не знал, чего ждать от себя. Этой ночью я сильно волновался, а утром волнение прошло, но начал испытывать какие-то непонятные эмоции. Как будто я вернулся на несколько лет назад, когда только начинал выступать на юношеских турнирах.



Очень рад, что у меня появилась возможность снова выступать на соревнованиях. Я очень долго ждал этого дня, тренировался и надеялся в душе, что смогу вернуться», — цитирует Лысенко ТАСС.

Напомним, Лысенко был временно отстранён в 2018 году за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Однако вместо признания вины Данил предоставил поддельные справки по двум случаям, согласившись с «планом федерации помочь ему».