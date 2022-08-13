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«Даня вернулся, да ещё как». Иванюк — о первой победе Лысенко после дисквалификации

«Даня вернулся, да ещё как». Иванюк — о первой победе Лысенко после дисквалификации
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк высказался о победе Данила Лысенко в первом турнире после дисквалификации.

Серебряный призёр чемпионата мира — 2017 Лысенко выиграл Открытое первенство города Ирбит (Свердловская область). В 2018 году Лысенко был временно отстранён за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Однако вместо признания вины Данил представил поддельные справки по двум случаям, согласившись с «планом федерации помочь ему», за что получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

«Даня вернулся, да ещё как. Сразу с победы. Безусловно, его присутствие меня подстёгивало. Он прыгал прямо передо мной, я видел все его попытки. Надеюсь, что у него получится отобраться на Спартакиаду, и мы там с ним поборемся, может быть, на более солидных высотах. Сегодня не всё получилось, так как вмешалась погода. Но мы всё равно показали довольно высокие результаты», — приводит слова Иванюка RT.

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