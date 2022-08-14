Румынский пловец Попович обновил мировой рекорд на дистанции 100 метров кролем

Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

17-летний спортсмен одержал победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме, показав результат 46,86 секунды. Серебро завоевал венгр Криштоф Милак (47,47), третьим финишировал итальянец Алессандро Миресси (47,63).

Предыдущий мировой рекорд (46,91) принадлежал бразильцу Сезару Сьеле и был установлен на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года в Риме.

Попович — двукратный чемпион мира на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, также на его счету золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года в Казани на дистанции 200 м вольным стилем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2022 проходит в Риме (Италия) с 11 по 21 августа. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.